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Общество

Выставка картин московских художников откроется сегодня в «Михайловском»

Сегодня, 19 апреля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется выставка молодых московских художников «Дорога к Пушкину. 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Экспозиция подготовлена в Институте графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политехнического университета (ранее факультета графических искусств Государственного московского университета печати имени Ивана Фёдорова). Традиционно её представляют зрителям в дни традиционного студенческого пленэра.

Выставка «Дорога к Пушкину. 2017». Юлия Леонычева. На дорожках Тригорского (акварель, 2015)

Подобные экспозиции в «Михайловском», уточнила Лидия Токарева, — добрая традиция с 2005 года. Создают их, как правило, по материалам учебных практик прошлых лет, дополняя интерьеры и пейзажи, выполненные на открытом воздухе, иллюстрациями к литературным произведениям, над которыми молодые художники работают в настоящее время.

На выставке представлены 62 живописных и графических произведения, от цветных автолитографий и серий рисунков и полотен, до беглых акварельных эскизов. Авторы представленных на выставке картин — как студенты, так и выпускники, и преподаватели вуза.  Размещена «Дорога к Пушкину. 2017» в Научно-культурном центре музея и, как планируется, будет открыта здесь для посетителей до конца весны.

Лидия Токарева также отметила, что отдельные работы выпускников Московского университета печати хранятся в фондах музея. Эти листы, в первую очередь, цветные аквалитографии часто представляют псковские пушкинские места на передвижных выставках  по России и за рубежом.  Так, например, экспозиция «Посвящается книге», где представлена именно такая печатная графика из собрания «Михайловского», сейчас работает в Кенозёрском национальном парке (Архангельская область).

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