После вмешательства прокурора великолукское ООО «Игра» заключило договоры с работниками

09:18, 19 апреля 2018, ПАИ

По требованию прокуратуры города Великие Луки с работниками ООО «Игра» были заключены трудовые договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в указанной организации 10 работников были допущены к работе без оформления трудовых отношений. В связи с этим прокурор возбудил в отношении директора ООО «Игра» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). В его адрес внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

По результатам рассмотрения постановления прокурора Государственная инспекция труда в Псковской области оштрафовала директора компании на 10 тысяч рублей. Права работников восстановлены, трудовые договоры с ними заключены.