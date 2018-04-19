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Общество

После вмешательства прокурора великолукское ООО «Игра» заключило договоры с работниками

По требованию прокуратуры города Великие Луки с работниками ООО «Игра» были заключены трудовые договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в указанной организации 10 работников были допущены к работе без оформления трудовых отношений. В связи с этим прокурор возбудил в отношении директора ООО «Игра» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). В его адрес внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

По результатам рассмотрения постановления прокурора Государственная инспекция труда в Псковской области оштрафовала директора компании на 10 тысяч рублей. Права работников восстановлены, трудовые договоры с ними заключены.

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