0
13:26
Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге
12:18
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
11:46
Новый выпуск видеодневников «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»
11:44
О главном блюде Псковской области расскажут в эфире ПАИ-live в 15:00
10:52
Двенадцать кафе и ресторанов примут участие в Празднике псковского пирога
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
Еще новости
Общество

Студентка Псковского колледжа искусств Ангелина Семёнова стала победительницей конкурса «Орацио 2018»

Студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова  Ангелина Семёнова стала победительницей VIII межвузовского конкурса «Oratio- 2018», который прошел 18 апреля в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.  

В этом году конкурс был посвящен волонтёрскому движению и проходил с участием студентов и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России, Псковского государственного университета, филиала Московского института государственного управления и права в Псковской области, областного колледжа искусств, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, агротехнического колледжа.

В состав жюри «Oratio – 2018» вошли: председатель молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов Денис Матвеев, председатель совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев, заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Марина Заходнова, преподаватели колледжа искусств Ирина Галковская, Снежана Власова, другие представители образовательных учреждений.

В первый день конкурсанты представляли подготовленные выступления на тему «Вектор добровольчества». В финале конкурса его участники больше импровизировали, демонстрируя свои умения строить диалог, вести дискуссию.

В первом туре Ангелина Семенова выступила с темой «На крыльях добра и музыки», где рассказала о проекте колледжа «Поющие сердцем», а также в финале - с темой «Чего не должен делать волонтёр». «Жюри конкурса высоко оценило логичность её выступлений, оригинальность подачи материала, контакт с аудиторией, технику и культуру речи, полноту раскрытия тем, умение отвечать на вопросы и задавать их», - отметили в учреждении.

Также в конкурсе «Oratio - 2018» приняла участие студентка специальности «Социально-культурная деятельность» колледжа Елизавета Михайлова. Она была награждена дипломом за участие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге
19 апреля 2018
Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге 6
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
19 апреля 2018
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
Новый выпуск видеодневников «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»
19 апреля 2018
Новый выпуск видеодневников «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»
О главном блюде Псковской области расскажут в эфире ПАИ-live в 15:00
19 апреля 2018
О главном блюде Псковской области расскажут в эфире ПАИ-live в 15:00
Двенадцать кафе и ресторанов примут участие в Празднике псковского пирога
19 апреля 2018
Двенадцать кафе и ресторанов примут участие в Празднике псковского пирога
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 5
Профилактические беседы о палах травы провели псковские спасатели с жителями Пустошки
18 апреля 2018
Профилактические беседы о палах травы провели псковские спасатели с жителями Пустошки

Идет загрузка...