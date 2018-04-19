Студентка Псковского колледжа искусств Ангелина Семёнова стала победительницей конкурса «Орацио 2018»

09:16, 19 апреля 2018, ПАИ

Студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ангелина Семёнова стала победительницей VIII межвузовского конкурса «Oratio- 2018», который прошел 18 апреля в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В этом году конкурс был посвящен волонтёрскому движению и проходил с участием студентов и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России, Псковского государственного университета, филиала Московского института государственного управления и права в Псковской области, областного колледжа искусств, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, агротехнического колледжа.

В состав жюри «Oratio – 2018» вошли: председатель молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов Денис Матвеев, председатель совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев, заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Марина Заходнова, преподаватели колледжа искусств Ирина Галковская, Снежана Власова, другие представители образовательных учреждений.

В первый день конкурсанты представляли подготовленные выступления на тему «Вектор добровольчества». В финале конкурса его участники больше импровизировали, демонстрируя свои умения строить диалог, вести дискуссию.

В первом туре Ангелина Семенова выступила с темой «На крыльях добра и музыки», где рассказала о проекте колледжа «Поющие сердцем», а также в финале - с темой «Чего не должен делать волонтёр». «Жюри конкурса высоко оценило логичность её выступлений, оригинальность подачи материала, контакт с аудиторией, технику и культуру речи, полноту раскрытия тем, умение отвечать на вопросы и задавать их», - отметили в учреждении.

Также в конкурсе «Oratio - 2018» приняла участие студентка специальности «Социально-культурная деятельность» колледжа Елизавета Михайлова. Она была награждена дипломом за участие.