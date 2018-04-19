Эксперты отметили рост популярности «колумбайн-сообществ» в интернете

10:11, 19 апреля 2018, ПАИ

Подростки в России стали все больше увлекаться материалами, посвященными нападению на американскую школу «Колумбайн», которое в 1999 году совершили два старшеклассника, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова.

Он отметил, что сейчас количество публикаций, посвященных этой теме, достигает 10 тысяч только в аккаунтах столичных школьников. Это практически в сто раз больше, чем в ноябре 2017-го года.

В администрации «ВКонтакте» сомневаются, что данные аналитиков соответствуют действительности. Ранее из соцсети было удалено девять «колумбайн-сообществ», а также опасные материалы еще в четырех группах. В Роскомнадзоре на запрос о ситуации не смогли дать «Известиям» оперативных комментариев.

«Необходимость оперативной блокировки данных сообществ очевидна. Их тематика — пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками», — сообщали в ведомстве ранее.

Напомним, 18 апреля в школе башкирского города Стерлитамак подросток напал с ножом на учительницу и одноклассницу. Молодой человек разлил горючее, поджег класс и попытался покончить с собой. По некоторым данным, подросток увлекался темой убийства в школе «Колумбайн».