Ил-2 времён Великой Отечественной войны пролетит над Берлином

09:19, 19 апреля 2018, ПАИ

В конце апреля отреставрированный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны примет участие в летной программе авиасалона ILA Berlin 2018 в Германии. Сопровождать его будет будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС, пишет газета «Известия».

Самолет подняли со дна озера Кривое в Мурманской области. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 штурмовик заметили немецкие специалисты, которые и предложили привезти Ил-2 в Берлин. В рамках авиашоу планируются совместные полеты штурмовика с историческими самолетами как бывших союзников, так и бывших противников.

Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу. Приглашения уже поступили из Чехии, Великобритании, Франции и других стран Европы.