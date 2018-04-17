Незаконную попытку ввоза металлолома пресекли псковские пограничники

09:24, 19 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали в Невельском районе гражданина Российской Федерации при попытке незаконного перемещения через границу металлолома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

41-летний мужчина пересек государственную границу в районе населенного пункта Стайки. В автомобиле, которым он управлял, находился лом черного и цветного металла общим весом порядка 30 тонн. По предварительной оценке, ориентировочная стоимость выявленного груза составила около 400 тысяч рублей. Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый металл водитель предоставить не смог. Мужчина объяснил, что приобрёл металл в городе Россоны (Белоруссия) для дальнейшей реализации в Великих Луках.

Груз и водитель транспортного средства были переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.