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Общество

Повторно севшего за руль нетрезвым великолучанина задержала полиция

18 апреля вечером в деревне Полибино Великолукского района у дома по улице Народной  полиция задержала нетрезвого 22-летнего молодого человека, управлявшего ВАЗом-21011. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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