Повторно севшего за руль нетрезвым великолучанина задержала полиция

11:20, 19 апреля 2018, ПАИ

18 апреля вечером в деревне Полибино Великолукского района у дома по улице Народной полиция задержала нетрезвого 22-летнего молодого человека, управлявшего ВАЗом-21011. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.