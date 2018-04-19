Двенадцать кафе и ресторанов примут участие в Празднике псковского пирога

10:52, 19 апреля 2018, ПАИ

Двенадцать кафе и ресторанов примут участие в Празднике псковского пирога, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В частности, праздник поддержит ресторан «Hansa». В этом году хозяин замка будет угощать гостей псковскими пирогами: губником с солеными груздями, ржаным борканником с пряной морковью и накрепком с гречневой кашей и красной рыбой. При любом заказе гостю будет предложен на выбор один из пирогов.

В кафе «Шоколад» 21 апреля с 11:00 до 20.00 гостям будут предлагать угощение на выбор: кусочек пирога с яблоками и брусникой или пирожок с шоколадом.

Загородный отель «Плесков» в Празднике псковского пирога примет участие впервые. 21 апреля здесь предложат своим гостям пирожки с капустой и пирожки с брусникой, на взгляд поваров ресторана «Плесков», это наиболее самобытные варианты пирожков из даров природы. Они обещают испечь их столько, что угощения обязательно хватит все посетившим ресторан.

Ресторан «Русаков» участвует в празднике уже второй раз. Здесь на завтраке и в течение дня гостям будут предлагать сладкий пирог и сытные пирожки.

21 апреля всех гостей бара «Рублёв» при заказе обеда или ужина будут угощать вкусными и свежими пирожками «с пылу с жару» с яблоком и клюквой, картофелем, капустой.

«Хлебный хутор» будет предлагать гостям, приехавшим 21 апреля, кусок пряничного пирога «Разгоня» с чаем из трав. Также на Золотой набережной в Пскове будет представлен еще один пирог от «Хлебного хутора».

«Пироговые палаты» с 13:00 до 16:00 в честь Праздника псковского пирога угостят пришедших пирогами по старинным рецептам.

Кафе «Хлебная Слобода» на улице Некрасова, 9 на протяжении всей недели кормит пирогами всех, кто заказывает бизнес-ланч. А 21 апреля будут угощать всех, кто сделает заказ любого блюда в кафе.

В Fabric cafe гостей накормят фабричными сытными и сладкими пирожками.

В этом году всех гостей ресторана «Пивной дом» при любом заказе угостят пирожками с капустой или яблоком (акция будет действовать с 12:00 до 19:00). А на площадке «Псковский пирог на завтрак», которая будет располагаться на Золотой набережной с 10:00 до 13.00, «Пивной дом» представит губник и пирог с капустой.

Гостиница «Колос» также примет участие в Празднике псковского пирога. При гостинице есть кафе, и проживающим в гостинице на завтрак предложат попробовать песочный пирог со сгущенкой

Всех гостей пиццерии «Джем» будут угощать пирожками собственного приготовления, также «Джем» принесет свою выпечку утром на Золотую набережную.

Городское кафе «Кинза» радует псковичей не только домашней грузинской кухней, но и свежей, ароматной выпечкой. На Золотой набережной «Кинза» представит «блюдо падишахов» - многослойную пахлаву из тонких листов теста, пропитанных цитрусовым сиропом. Пряность корицы и грецкого ореха оставят приятное послевкусие.

Гостевой дом «У Покровки» также присоединяется к Празднику псковского пирога и будет угощать абсолютно всех, кто придет к ним в гости, совершенно бесплатно. Также в продаже будут большие пироги для всей семьи.

Напомним, что 21 апреля на Золотой набережной в Пскове состоится Праздник псковского пирога. Он проводится при поддержке Псковского агентства информации и Псковского областного союза туриндустрии.

Цель праздника - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре. «Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нём принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете», - отметили организаторы.

Существует историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 в кафе, ресторанах и гостиницах города и области пройдет акция «Псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получит пирожок (кусок пирога). О том, что заведение поддерживает акцию, посетители смогут узнать по афише с символикой праздника у него на двери.

В течение всего дня псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог». Желающие присоединиться к празднику могут испечь пироги или пирожки, угостить свою семью, друзей, соседей, сфотографироваться с пирогами и выложить в соцсети с хэштегом #псковскийпирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов.

Также на Золотой набережной будет работать площадка «Псковский пирог на завтрак», куда с 10:00 до 13:00 все желающие могут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших на праздник.