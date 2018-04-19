Фальшивые пять тысяч рублей изъяла полиция в Пскове

10:28, 19 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, она поступила от пожилой жительницы областного центра. Проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.