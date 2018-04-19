Семейный фестиваль «Маленький чемпион» состоится 20 мая в Пскове

13:51, 19 апреля 2018, ПАИ

20 мая в Пскове в спорткомплексе «Олимп» пройдет семейный праздник «Маленький чемпион». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Записаться на фестиваль можно уже сегодня, 19 апреля. В газете «Комсомольская правда. Псков» необходимо вырезать специальный купон, заполнить его и принести в редакцию по адресу: улица Пароменская, 21/33, кабинет №27. Также нужно будет оплатить взнос в размере 300 рублей.

Тем, у кого нет возможности лично прийти в редакцию, можно отсканировать (сфотографировать заполненный купон), отправить его по электронной почте info@pskovkp.ru, указав в теме «Маленький чемпион_фамилия ребенка». В ответ вам вышлют реквизиты, по которым вы сможете оплатить оргвзнос.

Начало регистрации в 10:00. Начало забегов в 11:00.