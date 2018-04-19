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Общество

Советы по молодёжной политике Пскова и Островского района договорились о сотрудничестве

Совет по молодёжной политике Пскова при главе города  и Совет молодежи при главе Островского района договорились о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель совета по молодежной политике Пскова Александр Андреев.

Встреча прошла в администрации Островского района. В ней приняли участие заместитель главы Островского района Лариса Иванова, руководство комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации Маргарита Хажмуратова и Александр Воронков, председатель Совета по молодежной политике Пскова Александр Андреев и его заместитель Артем Березко, представители Совета молодежи Островского района.

«В ходе беседы псковские коллеги рассказали о работе консультативно-совещательного органа на территории областного центра, реализуемых направлениях работы и мероприятиях проводимых Советом и при его содействии. Представители Совета молодежи Островского района, рассказали, что успели активно включиться в работу и уже организовали и провели первые мероприятия. Среди наиболее значимых - торжества приуроченные к Дню космонавтики, 12 апреля. Они отметили, что инициатива создания совета принадлежит главе района Дмитрию Быстрову
и самим ребятам», - уточнил Александр Андреев.

Советы достигли договоренности о сотрудничестве в области пропаганды здорового образа жизни и формированию здоровой молодежной культуры, проведению различных мероприятий в сфере культуры, образования и патриотического воспитания.

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