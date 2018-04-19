Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани

10:37, 19 апреля 2018, ПАИ

В Казани продолжается образовательный форум «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), участие в котором принимает делегация Псковской области в составе Алексея Пономаренко, Андрея Моргунова, Татьяны Коваленко, Ангелины Севергиной и Ольги Бочкановой.

Как сообщили Псковскому агентству информации участники, 18 апреля перед молодогвардейцами выступила Евгения Ферофонтова, являющая бизнес-тренером консалтинговой компании «Человеческий капитал». Кроме того, на встрече с директором Российского Университета Дружбы народов Дмитрием Егорченковым состоялось обсуждение проблематики внешней политики России. В рамках групповых тренингов на тему «Управление проектами» выступил директор компании «СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров.

Напомним, псковская делегация поехала на форум благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По его итогам псковичи подготовят проекты, которые будут презентованы главе региона и войдут в состав проекта #Команда2018.

Отметим, что всего на форуме собралось порядка 1 тысячи человек: участники, волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также молодежные лидеры ряда стран СНГ. Основной задачей для участников форума станет разработка дорожной карты МГЕР и региональных отделений до 2021 года и формирование новой проектной линейки. Предполагается, что «Молодая гвардия «Единой России» сосредоточится на развитии регионов, укреплении связей между региональными отделениями, а также на усилении кадрового потенциала. Участники форума смогут получить новые знания в профильных сферах деятельности: «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия».