400 псковичек смогут сделать в этом году ЭКО по квотам

11:01, 19 апреля 2018, ПАИ

400 квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) выделено в Псковской области на 2018 год. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила консультант отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета здравоохранения и фармации Ольга Шрамко в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 19 апреля.

«Центр ЭКО в Пскове заявился в программу госгарантии Псковской области», – отметила она, и добавила, что на этот год запланированы 202 направления.

По ее словам, пациентки самостоятельно выбирают клиники. «Полный цикл со стимуляцией можно делать только раз в год. Проблем в выдаче направлений пациентам», - сказала Ольга Шрамко.

По её словам, очередей на ЭКО в этом году в Псковской области нет, от направления документов до ответа от клиники проходит примерно 10 дней.

«Бывает так, что когда отправляют первичный пакет документов, клиника не нравится и говорят, что нужно пройти дообследование, потом принимаются окончательные решения. Ограничений по возрасту нет. Претензий нет по клиникам у пациенток», – добавила Ольга Шрамко.

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова сообщила, что теперь в обязательное медицинское страхование включена криоконсервация, поэтому пациентки платят только за хранение и транспортировку эмбрионов.