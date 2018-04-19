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Культура

«Весенние гармонии» прозвучат в Пскове 21 апреля

21 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится концерт «Весенние гармонии» академического женского любительского хора, народного коллектива «Ещё не вечер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке. 

Руководитель и дирижёр –Татьяна Сытник. Концертмейстер и аранжировщик – Олег Ковалёв.

«Все годы своего существования хор находится в творческом «полете», с любовью распространяет лучшие песенные традиции. Репертуар коллектива разнообразен, но особое место в нем занимают классика и произведения псковских авторов, передающие красоту мелодий родного края», - рассказали в библиотеке. В программе прозвучит песня «А над Изборском гуси-лебеди летят» на слова и музыку Николая Мишукова.

Вход свободный.

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