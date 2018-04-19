Современный остановочный комплекс появится вблизи Палкинской средней школы

11:34, 19 апреля 2018, ПАИ

По многочисленным просьбам местных жителей и учащихся Палкинской средней школы вблизи учебного учреждения появится современный остановочный комплекс, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Государственный контракт на выполнение соответствующих работ заключило Государственное бюджетное учреждение «Псковавтодор».

Автобусные остановки на этом месте ранее отсутствовали. В скором времени здесь устроят остановочную и посадочную площадки, тротуары и пешеходное ограждение, укрепят обочину и смонтируют один автопавильон. Также будут установлены дорожные знаки, «лежачие полицейские», нанесена разметка, а для обеспечения безопасности в темное время суток будет смонтировано наружное освещение.

Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей. Подрядчик - ООО «Печорыагродорстрой» планирует завершить работы к новому учебному году.