Псковички стали реже прерывать первую беременность

11:33, 19 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области стало существенно меньше женщин, которые прерывают первую беременность. Об этом сообщила заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочется видеть в этом какое-то повышение грамотности и культуры у девушек», - добавила Ирина Цуканова. По её словам, в целом пациентки стали доброжелательнее относиться к контрацептивам. Она выразила надежду, что все беременности станут желанными, особенно в преддверии открытия нового перинатального центра.

Начальник отдела социальных выплат льгот и субсидий Главного госуправления социальной защиты населения Псковской области Любовь Ахметова напомнила о пособиях, на которые теперь могут претендовать женщины, родившие первого или второго ребенка. По ее мнению, эти выплаты должны исправить ситуацию, когда женщины думают, что не смогут содержать ребенка.

«То, о чем ты не задумался в 17 лет, начинает проявлять себя в 30», - присоединилась к разговору главврач Областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова. Единственной проблемой, по ее словам, является поход к врачу и правильный его выбор. Мария Отраднова отметила, что центр активно ведет работу с молодежью. «Рождение здорового ребенка - это то, о чем мечтает молодая девушка и женщина», - заметила она.

Специалист сообщила, что в центре работает психолог, который занимается с женщинами, боящимися рожать. По ее словам, таких псковичек становится все больше. Чаще всего страх родов идет из детства, он связан с родственниками, либо женщина думает, что не сможет содержать ребенка. Работа психолога не несет каких-то репрессивных мер, добавила Мария Отраднова.