Новый выпуск видеодневников «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»

11:46, 19 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 19 апреля, в эфире телеканала «Первый Псковский» выйдет очередной выпуск видеодневников конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В этом выпуске зрители смогут увидеть, как участницы конкурса посещали танцевальные мастер-классы в школе танцев «Dance Family». Как отметили организаторы, у участниц было несколько танцевальных занятий.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».