Последствия 17 ДТП помогли ликвидировать сотрудники псковского МЧС за неделю

12:13, 19 апреля 2018, ПАИ

С 12 по 18 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 17 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 9 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Также за указанный период деблокированы двое пострадавших. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам.

Стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов, тушение автомобиля не осуществлялись. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.