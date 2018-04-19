Фотосессия в стиле «Гламур» состоялась у участниц «Мисс Супер-фитнес 2018»

12:27, 19 апреля 2018, ПАИ

У участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоялась фотосессия в стиле «Гламур». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина





















Образы для конкурсанток были созданы студией Contour_pro_studio. Визажисты и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд. Платья для фотосессии предоставил салон платьев KleiD. Фотосъёмка проходила в студии Татьяны Родиной «STUDIO RODINA».

Финал конкурса «Мисс Супер фитнес 2018» состоится 29 апреля в клубе-ресторане Nata Inn. Начало в 18:00. Количество мест ограничено. Приобрести билеты на шоу можно в клубах «Супер фитнес» (Рижский проспект, дом 16) и «С-фитнес» (Рокоссовского, дом 16) или забронировать по телефону 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания «Fito Eda», кафе «Окинава».

Партнеры: «С-фитнес», «Mirra», «Королев Продакшн», студия танца «Fit&Dance», модельное агентство «Сигма», фитнес-тренер и массажист Сергей Куренков.

Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано».

Информационные спонсоры: телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина.

Визажисты и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.