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Общество

Первые заявки поступили на участие в конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» в Пскове

В оргкомитет по проведению конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» поступили 6 работ школьников Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, на участие в конференции подали заявки учащиеся школ Пскова, Невеля, Куньи и посёлка Ямм в Гдовском районе. Ребята выяснили историю появления памятников и мемориалов в своих населенных пунктах, изучили воспоминания земляков о годах оккупации, а также восстановили боевой путь своих родственников по сохранившимся со времен Великой Отечественной войны документам.

Напомним, конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится 7 мая на базе Молодёжного центра по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15. По итогам конференции будет издан сборник.

К участию приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 27 лет. Участникам конференции необходимо прислать свои работы, оформленные в соответствии с требованиями, по адресу электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой «Конференция» в теме письма в срок до 30 апреля.

Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр и Псковское отделение общественного движения «Суть времени».

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