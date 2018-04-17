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Три велосипеда и мотороллер украли злоумышленники в Псковской области

В Псковской области участились кражи велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону. 

Так, велосипед был украден в ночь на 19 апреля в Великих Луках с лестничной площадки второго этажа дома по улице Дьяконова. Вечером 14 апреля в псковской Родине из подъезда дома по улице Владимирской через незапертую входную дверь был похищен еще один велосипед. Двухколесный транспорт также украден с территории организации в Острове. 

А в поселке Усвяты в ночь на 17 апреля от дома по улице Козловской была совершена кража  мотороллера.

Стражи порядка проводят необходимые мероприятия для раскрытия данных преступлений.

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