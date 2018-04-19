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Общество

Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года

В Первом квартале 2018 года Многофункциональный центр Псковской области заработал в бюджет региона 15 млн 882 тыс. 136 рублей, при этом было оказано 49 тысяч услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Джамиль Хиндристанский.

По его словам, за аналогичный период 2017 года в бюджет региона поступили 14 млн 249 тысяч 374 рубля, центр оказал 42 тысячи услуг. 

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