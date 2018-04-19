Более 5 млн рублей получит Великолукский драмтеатр на новые спектакли и оборудование

13:52, 19 апреля 2018, ПАИ

Более 5,6 млн рублей получит Великолукский драматический театр на новые спектакли и оборудование. Средства выделяются в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это очень действенная поддержка малых театров, благодаря которой возможно их развитие», - сказала директор театра Валентина Зандер.

По ее словам, 1 млн рублей из названной суммы планируется потратить на улучшение материально-технической базы – приобрести мультимедийное оборудование для музейной гостиной.

Остальные деньги пойдут на творческую составляющую. В театре рассчитывают, что их хватит на постановку 5 спектаклей с участием приглашенных режиссеров и актеров. Они будут созданы по произведениям русских классиков и современного драматурга. Также в планах – постановка большого спектакля для детей и новогоднего представления.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.