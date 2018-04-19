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Общество

До 0 опустится температура в Псковской области ночью 20 апреля

20 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градуса, днем – от  +13 до +18. Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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