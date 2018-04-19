До 0 опустится температура в Псковской области ночью 20 апреля
20 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градуса, днем – от +13 до +18. Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.