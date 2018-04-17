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Происшествия

Две бутылки коньяка украл пскович из магазина на Лепешинского

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

18 апреля около 20:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из  магазина на улице Лепешинского поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего псковича, который похитил из магазина две бутылки коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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