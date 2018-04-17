Две бутылки коньяка украл пскович из магазина на Лепешинского

13:03, 19 апреля 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

18 апреля около 20:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице Лепешинского поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего псковича, который похитил из магазина две бутылки коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.