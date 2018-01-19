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Начался ПАИ-live с Анастасией Ивановой

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

19 апреля в Пскове открылся Международный этногастрономический форум «Вкус без границ». Его цель - обмен опытом в области гастрономического туризма, продвижение гастрономических брендов Псковской области, развитие фермерских хозяйств. Анастасия Иванова расскажет о первом дне работы гастрофорума, свои вопросы можно оставить на странице  ПАИ-live.

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