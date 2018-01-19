Начался ПАИ-live с Анастасией Ивановой
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
19 апреля в Пскове открылся Международный этногастрономический форум «Вкус без границ». Его цель - обмен опытом в области гастрономического туризма, продвижение гастрономических брендов Псковской области, развитие фермерских хозяйств. Анастасия Иванова расскажет о первом дне работы гастрофорума, свои вопросы можно оставить на странице ПАИ-live.