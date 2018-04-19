Псковичей приглашают принять участие в семейном забеге на эстафете газеты «Псковская правда» 3 мая

16:53, 19 апреля 2018, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в семейном забеге в рамках Эстафеты Победы газеты «Псковская правда» 3 мая, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.

Отмечается, что Псковская область одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

«Предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники, семейные команды и многие другие – все вместе побегут в один день. Если школьников и студентов собирают педагоги, то семейным и корпоративным командам необходимо заявиться самим», – рассказали в редакции «Псковской правды»

А в семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2007 или позже). Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей. Семьи могут оформить заявки на участие в эстафете здесь.

В корпоративной команде должно быть строго 5 человек (как мужчины, так и женщины). Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют. Здесь можно оформить командную заявку на участие в забеге.

Официальные онлайн-заявки газета принимает до 27 апреля 13:00. Сбор команд намечен на 3 мая в 13:30 на стадионе «Машиностроитель», где состоится торжественное открытие и парад участников. Участники семейного забега могут подойти непосредственно на старт к 14.30 на Октябрьскую площадь.

Старт запланирован в 15:00 на Октябрьской площади. Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, – в амфитеатре Детского парка (по правую руку от бывшей библиотеки имени Каверина).

Как добавили в редакции «Псковской правды», все забеги стартуют от Октябрьской площади, а финишируют возле ЦУМа. Выдача нагрудных номеров будет производится 27 апреля с 14:00 до 17:00 в МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда»: Гагарина, 5а.

Ответы на все вопросы можно найти в соответствующем FAQ-разделе на сайте газеты «Псковская правда».

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