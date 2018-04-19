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Александр Голышев о диораме «Ледовое побоище»: Такие полотна пишутся всю жизнь

«Такие полотна пишутся всю жизнь», - заявил руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев корреспонденту Псковского агентства информации,  комментируя премьерный показ полотна 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Фото Ольги Галаховой, газета «Гдовская заря»

 

«Мы вчера присутствовали только на премьерном показе самого полотна, – отметил Александр Голышев. – А диорама подразумевает еще и достаточную инфраструктуру – это элементы доспехов, вооружения, манекены воинов с той и другой стороны, и так далее. Это еще, как модно сейчас, и светозвуковое сопровождение. Эта диорама должна действительно быть очень захватывающим зрелищем». 

Фото Ольги Галаховой, газета «Гдовская заря»

Он напомнил, что здание собирается построить председатель правления АНО «Военно-исторический  центр  Северо-Западного  федерального округа», предприниматель Олег Титберия.

«К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в 2021 году открытие этой диорамы в специально-построенном здании фактически должно состояться, – подчеркнул Александр Голышев. – Комиссия еще продолжает работать по выбору места, но Самолва Гдовского района – это максимально приближенное место к самой баталии. Там уже работает частный историко-культурный центр Владимира Потресова. И следующий элемент – это уже сама диорама».

По словам руководителя псковского отделения Российского военно-исторического общества, художник Евгений Емельянов писал полотно с прицелом именно на размещение его в специально построенном здании на берегу Чудского озера. «Он часто бывал на Псковской земле: у него прекрасные изображения Псковского кремля, Пушкинских Гор, Изборска, берегов Самолвы. Всё это он уже очень прекрасно прочувствовал», - добавил Александр Голышев.

Фото Ольги Галаховой, газета «Гдовская заря»

«Евгений Емельянов около пяти лет писал полотно, и думаю, до 2021 года будет его писать. Там же масса деталей, там целая баталия на 4 на 15 метров», –  заключил он.

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