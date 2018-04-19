70% лесных участков Псковской области соответствуют требуемым параметрам лесовосстановления

14:19, 19 апреля 2018, ПАИ

Из проверенных 100 га 70% обследованных лесных участков Псковской области соответствуют требуемым параметрам лесовосстановления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области.

«Это значит, что лесовосстановление проведено должным образом и выращены именно те породы деревьев, которые были запланированы», – пояснил директор Центра Роман Глебов.

Отмечается, что в прошлом году в Псковской области в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов для оценки качества работ по лесовосстановлению и последующему уходу за подрастающим лесом были обследованы лесные участки, на которых в 2013 году провели искусственное лесовосстановление, содействие естественному лесовосстановлению, а также участки земель, на которых прошли процессы естественного зарастания.

В зависимости от лесорастительных условий (тип почвы, увлажненность, доступ солнечного света и др.) на лесных участках могут преобладать те или иные породы деревьев. Например, после вырубки наиболее востребованных деревообрабатывающей промышленностью хвойных пород могут вырасти менее ценные лиственные.

«Даже если вручную высадить молодые деревья, то естественные конкуренты, прежде всего осина, могут заглушить хвойные. В результате без должного ухода вместо ценного хвойного леса мы получим осинник. Безусловно, в итоге хвойные породы вытеснят лиственные, но произойдет это естественным путем лет через 120, а может быть и позже. В итоге будет потеряна сырьевая база для лесной промышленности», – рассказал Роман Глебов.

По его словам, при грамотном ведении лесного хозяйства собрать первый «хвойный урожай» (качественное сырье для деревообработки и строительства) можно будет уже через 60-70 лет. Таким образом, лесной участок не потеряет своей ценности, будет эффективно использован и внесет свой вклад в экономику региона.

Как отметили в пресс-службе, информация по лесным участкам, где лесовосстановление проведено неэффективно, доведена до профильного органа власти Псковской области для принятия управленческих решений.