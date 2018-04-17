2-летний Kia Sportage угнали в Острове

14:28, 19 апреля 2018, ПАИ

В период с 19:00 17 апреля по 7:00 18 апреля в Острове был угнан автомобиль Kia Sportage 2016 года выпуска. Он пропал до дома на улице Карла Маркса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автомобиль был в кузове желто-зеленого цвета с госномером Х490КС/60.

В пресс-службе добавили, что аварий с пострадавшими и погибшими 18 апреля в Псковской области не зафиксировано, за управление транспортными средствами в нетрезвом виде на дорогах региона были задержаны 2 человека.