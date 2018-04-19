9 пожаров произошли в лесах Псковской области с начала года

14:57, 19 апреля 2018, ПАИ

С начала года в государственном лесном фонде произошли 9 пожаров на территории 5,85 га. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов в ходе круглого стола «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации Псковской области» сегодня, 19 апреля.

По его словам, сейчас проходит пожароопасный сезон и для мониторинга проводится наземное и авиационное патрулирование, работает система «Лесохранитель»: 92 камеры охватывает земли лесного фонда на 90% – сигналы от камер поступают в реальном времени и обнаружение пожаров с помощью камер составляет от 47 до 90%.

Виктор Мусатов добавил, что в этом году будет проводиться авиационное патрулирование, запланированы 145 часов налета, а наземное патрулирование составит более 29 тыс. километров.

Он рассказал, что в 2017 году инспекторы выявили 77 нарушений правил пожарной безопасности, наложили штрафов на 995 тыс. рублей. Отметил, что 225 человек занимаются тушением пожаров в сезон, а 116 из них работают только в пожароопасный период, также организована круглосуточная и круглогодичная диспетчерская служба.

Как заявил Виктор Мусатов, отмечается положительная динамика по снижению количества лесных пожаров, площади пройденной огням, и увеличилась скорость обнаружения и тушения.

«За последние 5 лет не вводился режим чрезвычайных ситуаций, связанный с природными пожарами, не зафиксировано крупных пожаров - более 25 га, – подчеркнул он. – В целом субъект признан готовым к пожароопасному сезону, система мониторинга зарекомендовалала себя достаточно эффективной».