Профессор ПсковГУ: Численность клещей никак не связана с палами травы

14:39, 19 апреля 2018, ПАИ

«Сейчас в Псковской области на разных уровнях укрепляется мнение о том, что проблема большого количества клещей чуть ли не напрямую связана с отсутствием весеннего пала травы», - заявил сегодня, 19 апреля, в ходе круглого стола по теме «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации в Псковской области» заявил Анатолий Истомин, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, профессор подчеркнул, что «это глупость, нет тут никакой связи».

Он также напомнил, что опасность как распространитель энцефалита представляет лесной клещ, а не луговой.