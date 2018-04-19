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Профессор ПсковГУ: Численность клещей никак не связана с палами травы

«Сейчас в Псковской области на разных уровнях укрепляется мнение о том, что проблема большого количества клещей чуть ли не напрямую связана с отсутствием весеннего пала травы», - заявил сегодня, 19 апреля, в ходе круглого стола по теме «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации в Псковской области» заявил Анатолий Истомин, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, профессор подчеркнул, что «это глупость, нет тут никакой связи».

Он также напомнил, что опасность как распространитель энцефалита представляет лесной клещ, а не луговой.

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