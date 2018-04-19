Численность лося и косули растёт в псковских лесах

14:43, 19 апреля 2018, ПАИ

В лесах Псковской области отмечен рост численности лося и косули. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов в ходе круглого стола «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации в Псковской области» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатова, численность косули начала восстанавливаться, после того, как до 2018 года было введено ограничение на её отстрел. Он отметил, что на сегодня, по сути, для охоты остался один вид – лось, так как ограничение на добычу косули планируется продлить до 2019 года.

«В связи с мероприятиями по борьбе с африканской чумой свиней сократилась численность кабана», - добавил Виктор Мусатов.