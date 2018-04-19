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Общество

Николай Цветков вручил Ивану Брилеву звание «Почетный гражданин Красногородского района»

В преддверии Всероссийского Дня местного самоуправления в четверг, 19 апреля, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вручил звание «Почетный гражданин Красногородского района» бывшему главе муниципалитета Ивану Брилеву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Фото редакции газеты «Заря»

От имени врио губернатора Михаила Ведерникова он поздравил Ивана Брилева с присвоением почетного звания и отметил, что оно тесно связано с его трудовой деятельностью. «Вы стояли у истоков становления местного самоуправления: под вашим руководством в 2006 году проходило создание семи новых муниципальных образований, проходили выборы глав и представительных органов поселений», — подчеркнул вице-губернатор.

Николай Цветков также отметил, что накопленный опыт управления позволил Ивану Брилеву на посту главы Красногородского района успешно решать непростые задачи экономического и социального характера, направленные на развитие района и повышения благополучия его жителей.

Фото редакции газеты «Заря»

«Ваш авторитет, обретенный длительным служением родной земле, ваше трудолюбие, житейская мудрость и умение работать с людьми достойны глубокого уважения и присвоения звания „Почетный гражданин Красногородского района“. От всей души желаю Вам, Иван Иванович, здоровья и благополучия, успехов, интересных планов и замыслов, сил для реализации всего задуманного», — заключил замгубернатора.

Как отметили в пресс-службе, Иван Брилев руководил Красногородским районом с 1996 по 2007 год. Имеет награду «Отличник народного просвещения РСФСР».

День местного самоуправления в России установлен Указом Президента РФ в 2012 году и празднуется 21 апреля.

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