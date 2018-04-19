Сбербанк обучил финансовой грамотности псковских школьников

14:57, 19 апреля 2018, ПАИ

В школах Пскова прошли занятия, приуроченные к IV Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения Сбербанка, курс «Юный финансист» прошли около 100 учеников 5-6 классов из школ №№ 2, 10 и Псковской общеобразовательной школы-интерната.

Школьники узнали, как составлять и планировать личный бюджет, как копить и экономить, что нужно знать, чтобы не попадаться на рекламные ловушки, разобрались в цифровых сервисах банка и правилах безопасности при их использовании. Кроме теоретической части во время урока участники смотрели видеоролик об истории налогов, разгадывали кроссворд, решали задачи, проходили тест, а также приняли участие в игре «Финансовый баттл».

«Хочу выразить благодарность Сбербанку за то, что дал возможность нашим детям обучиться основам финансовой грамотности. Очень важно уже с детства закладывать знания, которые сделают ребят успешными в будущем. Сами уроки были интересны и для детей, и для взрослых», - прокомментировала директор школы № 10 Ольга Федорова.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор - Министерство финансов РФ.