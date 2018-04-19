Гастрономический потенциал производителей Псковской области рассчитывают раскрыть организаторы форума «Вкус без границ»

15:20, 19 апреля 2018, ПАИ

Гастрономический потенциал производителей Псковской области рассчитывают раскрыть организаторы международного этногастрономического форума «Вкус без границ», сообщила в эфире ПАИ-live 19 апреля директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«Задача форума - работа с гастрономическим потенциалом, с местными производителями. Мы пытаемся понять, насколько они готовы к этой работе. Наш форум должен быть площадкой, где мы будем постепенно эту проблему решать и формировать гастрономический турпродукт», - пояснила она.

По словам Анастасии Ивановой, на форуме представлены местные производители, гости, в том числе, из Прибалтики, представители российских городов, вошедших в «Серебряное ожерелье». «Они будут рассказывать о своих проектах и своих продуктах. За несколько дней до начала форума пришлось даже закрыть регистрацию, так как количество желающих принять участие в мероприятии превысило возможности форума», - уточнила Анастасия Иванова.