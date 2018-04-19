Четыре проекта получат поддержку по решению инвесткомиссии администрации Псковской области

15:17, 19 апреля 2018, ПАИ

Четыре инвестиционных проекта получат государственную поддержку. Такое решение было принято на заседании инвестиционной комиссии администрации области, которое состоялось сегодня, 19 апреля, под руководством председателя Государственного комитета области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Один из вопросов повестки дня касался заявки ООО «Великолукского свиноводческого комплекса» на получение государственной поддержки в виде налоговых льгот. С 2016 года компания увеличила производственные мощности на 300 тыс. товарных свиней в год, а также построила вторую очередь комбикормового завода и завод по переработке биологических отходов свиноводства. Объем инвестиций составил порядка 7,5 млрд рублей. В результате в Невельском, Усвятском и Великолукском районах были созданы 830 новых рабочих мест. В настоящий момент средний уровень заработной платы на предприятии, по словам заместителя генерального директора по экономике ООО «ВСК» Григория Вислобокова, составляет 19 тыс. рублей. По итогам рассмотрения заявки комиссия приняла решение установить предприятию льготные ставки налогов на 5 лет.

Также по решению членов инвесткомиссии налоговые льготы предоставлены ООО «Техносвар КС». Компания занимается разработкой и производством профессионального сварочного оборудования для электродуговой и контактной сварки. Инвестиционный проект «Техносвар КС» по приобретению оборудования для усовершенствования производства деталей позволил повысить качество выпускаемой инновационной продукции и уменьшить зависимость псковского производителя от сторонних поставщиков. Объем инвестиций составил более 2,6 млн рублей. Общая бюджетная эффективность с учетом льгот составит около 155 млн рублей.

Еще один проект, связанный с обновлением производства, был представлен ОАО «Псковский хлебокомбинат». Предприятие, специализирующееся на изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, модернизирует участок производства бараночной продукции, а также заквасочное отделение. Кроме того, приобретено новое оборудование для мелкоштучной продукции, автоматизированные линии для выпуска тортов, печенья, кексов и бисквитов, машины по выпуску упаковочного материала. В настоящее время ведется их пусконаладка. Социальный эффект проекта выражается в создании 62 рабочих мест. Объем инвестиций составил 99 млн рублей. Реализация проекта завершится в 2020 году. По решению комиссии проект получит господдержку в виде предоставления налоговых льгот.

Кроме того, решением членов комиссии признан стратегическим проект ООО «КриомашГаз» по строительству высокотехнологичного завода по производству сжиженного природного газа производительностью 12 тонн в час. Инвестор планирует построить предприятие в Дедовичском районе и выйти на полную производственную мощность к 2021 году. На новом заводе будут работать более 200 человек. Предполагаемый объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.