Продвигать продукцию местных производителей призвала Анастасия Иванова
Продвигать продукцию местных производителей призвала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова, рассказывая о Международном этногастрономическом форуме «Вкус без границ» в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 19 апреля.
«Снеток – это то, о чем многие вспоминают, когда речь идет о гастрономическом бренде, – отметила она. – Но надо объективно говорить – у нас его сейчас нет. А есть интересная, уникальная, необычная продукция, которую выращивают и производят местные производители. Вот ее и надо продвигать».