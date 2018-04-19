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Общество

Продвигать продукцию местных производителей призвала Анастасия Иванова

Продвигать продукцию местных производителей призвала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова, рассказывая о Международном этногастрономическом форуме «Вкус без границ» в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 19 апреля.

«Снеток – это то, о чем многие вспоминают, когда речь идет о гастрономическом бренде, – отметила она. – Но надо объективно говорить – у нас его сейчас нет. А есть интересная, уникальная, необычная продукция, которую выращивают и производят местные производители. Вот ее и надо продвигать».

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