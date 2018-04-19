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Общество

Анастасия Иванова: Псковские фермеры готовы к диалогу с туристами

Псковские фермеры готовы к диалогу с туристами, уверена директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. Об этом она сообщила в эфире ПАИ-live.

По словам Анастасии Ивановой, еще полтора года с псковскими фермерами было трудно взаимодействовать, потому что они были скептически настроены и не готовы к диалогу.

«После прошлого форума и года взаимодействия сформировалась определенная аудитория, с которой мы работаем, нас слушают, нам доверяют. Мы возим продукцию на международные и российские выставки, у псковских продуктов появляется достойная упаковка, диалог с турфирмами. В прошлом году мы много возили псковичей в Прибалтику, показывали, как это направление работает. Теперь мы хотим, чтобы приезжали к нам», - отметила Анастасия Иванова.

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