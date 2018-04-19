В ходе мониторинга грязных рек в Псковской области не выявлено

16:32, 19 апреля 2018, ПАИ

В результате комплексной оценки в 2017 году грязных рек в Псковской области не выявлено. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила заместитель руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Псковской области Елена Гаранжа в ходе круглого стола «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации Псковской области» сегодня, 19 апреля.

Она отметила, что в сеть наблюдения входят реки Плюсса, Уща, Усвяча, Ловать, Шелонь, Устье, верховье Великой и другие, а также добавила, что проверяются порядка 30 показателей и 6 раз в год ведется отбор пробы воды.

«В 2017 году лаборатория отобрала 104 пробы воды, гидрологический мониторинг также ведётся», – заявила Елена Гаранжа.

По данным начальника отдела водных ресурсов по Псковской области, слабозагрязненные реки – Великая (Вяз), Желча, Пиуза, Свольня, Уща и озеро Езерище. Загрязненными реками являются Черма, Вяда, Ловать, Усвяча, Плюсса, Шелонь, Сухлово и Великая. Очень загрязненные реки – Утроя, Лжа, Шелонь (Станки). При этом улучшение качества природной воды наблюдается на реках Желча, Пиуза и Усвяча, а ухудшение – на реках Утроя, Лжа и Синяя.

По словам докладчицы, концентрации металлов в воде носит природный характер и это связано с особенностью территории Псковской области, в том числе, с наличием болот. Она добавила, что загрязнения часто связаны с временами года, летом и зимой могут быть разные показатели.

Как прокомментировал ее выступление председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов, динамики к ухудшению этих водных объектов нет, и есть стандартная ситуация с превышением природных элементов: железо, марганец, цинк, медь.

«Важно понимать, что все поколения наших предков купались в такой же воде, пили такую же воду», – отметил он, и добавил, что антропогенного воздействия нет.

Также Елена Гаранжа рассказала, что в 2017 году выполнялись работы по расчистке Псковского озера у деревни Шатрово Печорского района, по расчистке и углублению дна расчистка и реки Оршанки в Новорждесвокм районе, также велась разработка проекта расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове.