Анастасия Иванова: Многим туристам важно попробовать что-то аутентичное

15:38, 19 апреля 2018, ПАИ

«Очень многим туристам важно попробовать что-то аутентичное», - заявила в эфире проекта ПАИ-live директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«Мы регулярно проводим опрос, какие псковские бренды узнают за пределами области. Это изборский пряник, продукция «Столбушино». Сегодня презентовали псковское мороженое. Это тоже то, с чем может ассоциироваться Псков», - добавила она.

Напомним, сегодня, 19 апреля, в Пскове открылся Международный этногастрономический форум «Вкус без границ», организатором которого является Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.