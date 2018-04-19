0
20:11
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В псковских Крестах «красят траву»? (ФОТО)
18:16
«Рекорд Победы» смогут установить псковичи 9 мая
18:13
В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы псковского Фонда капремонта
17:41
Армен Мнацаканян: Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018
16:53
Псковичей приглашают принять участие в семейном забеге на эстафете газеты «Псковская правда» 3 мая
16:42
По договоренности Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Дно будут курсировать дополнительные поезда
15:46
Виктор Мусатов: Скорее всего, вернёмся к ситуации 80-х годов, когда ряпушка и снеток на прилавках были в изобилии
Еще новости
Общество

Анастасия Иванова о желании местных производителей попасть в федеральные сети: Работать можно

«Взаимодействие местных производителей с большими торговыми сетями очень важно. И в этом направлении в Псковской области уже сделаны определенные шаги. Есть интерес к экологически чистой продукции, так что сами сети тоже заинтересованы. Работать можно: есть примеры тех, кто это делает, подстраивается под требования и попадает на полки», - рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Она добавила, что уже не раз от производителей звучало, что «хорошо бы создать свой магазин, свой рынок, на котором торговали бы фермерскими продуктами».

Напомним, сегодня, 19 апреля, в Пскове открылся Международный этногастрономический форум «Вкус без границ», организатором которого является Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО) Продвигать продукцию местных производителей призвала Анастасия Иванова Анастасия Иванова: Многим туристам важно попробовать что-то аутентичное Начался ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) О главном блюде Псковской области расскажут в эфире ПАИ-live в 15:00 Денис Матвеев об отборе заявок на проект #Команда2018: Процедура будет очень открытая Денис Матвеев: Более 200 заявок подано в рамках проекта #Команда2018 Стартовал ПАИ-live с директором псковского филиала компании Tele2 Максимом Замахиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Директор псковского филиала компании Tele2 станет гостем ПАИ-live сегодня в 15:00 Дайте две: ПАИ-live с замглавы псковского отделения Центробанка РФ (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В псковских Крестах «красят траву»? (ФОТО)
19 апреля 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В псковских Крестах «красят траву»? (ФОТО)
«Рекорд Победы» смогут установить псковичи 9 мая
19 апреля 2018
«Рекорд Победы» смогут установить псковичи 9 мая
В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы псковского Фонда капремонта
19 апреля 2018
В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы псковского Фонда капремонта
Армен Мнацаканян: Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018
19 апреля 2018
Армен Мнацаканян: Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018
Псковичей приглашают принять участие в семейном забеге на эстафете газеты «Псковская правда» 3 мая
19 апреля 2018
Псковичей приглашают принять участие в семейном забеге на эстафете газеты «Псковская правда» 3 мая
По договоренности Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Дно будут курсировать дополнительные поезда
19 апреля 2018
По договоренности Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Дно будут курсировать дополнительные поезда
Виктор Мусатов: Скорее всего, вернёмся к ситуации 80-х годов, когда ряпушка и снеток на прилавках были в изобилии
19 апреля 2018
Виктор Мусатов: Скорее всего, вернёмся к ситуации 80-х годов, когда ряпушка и снеток на прилавках были в изобилии 2
Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге
19 апреля 2018
Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге 6

Идет загрузка...