Анастасия Иванова о желании местных производителей попасть в федеральные сети: Работать можно

15:47, 19 апреля 2018, ПАИ

«Взаимодействие местных производителей с большими торговыми сетями очень важно. И в этом направлении в Псковской области уже сделаны определенные шаги. Есть интерес к экологически чистой продукции, так что сами сети тоже заинтересованы. Работать можно: есть примеры тех, кто это делает, подстраивается под требования и попадает на полки», - рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Она добавила, что уже не раз от производителей звучало, что «хорошо бы создать свой магазин, свой рынок, на котором торговали бы фермерскими продуктами».

Напомним, сегодня, 19 апреля, в Пскове открылся Международный этногастрономический форум «Вкус без границ», организатором которого является Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.