Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
19 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
Отметим, сегодня в Пскове открылся Международный этно-гастрономический форум «Вкус без границ». Его цель - обмен опытом в области гастрономического туризма, продвижение гастрономических брендов Псковской области, развитие фермерских хозяйств.
В интервью ПАИ Анастасия Иванова, один из организаторов форума, рассказала, как в Псковской области привлекают туристов пряником, сбитнем и мороженным, как превратить ферму в туристический объект и так ли уж хорош знаменитый псковский снеток.