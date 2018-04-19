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Экономика

Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)

19 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

           

Отметим, сегодня в Пскове открылся Международный этно-гастрономический форум «Вкус без границ». Его цель - обмен опытом в области гастрономического туризма, продвижение гастрономических брендов Псковской области, развитие фермерских хозяйств.

В интервью ПАИ Анастасия Иванова, один из организаторов форума, рассказала, как в Псковской области привлекают туристов пряником, сбитнем и мороженным, как превратить ферму в туристический объект и так ли уж хорош знаменитый псковский снеток.

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