На каждом полигоне ТКО в Псковской области ведется мониторинг воздуха

16:39, 19 апреля 2018, ПАИ

На каждом полигоне Псковской области разработана программа мониторинга, он ведется и информация передается в Росприроднадзор. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил директор филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Псковской области Андрей Белов в ходе круглого стола «Мониторинг природных ресурсов и экологической ситуации Псковской области» сегодня, 19 апреля.

Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов сказал, что почти на всех полигонах мониторинг ведется, и поинтересовался ситуацией в Пскове и Порхове.

Андрей Белов ответил, что превышения имели место вблизи свалок, но было это в 2010 году. «Нужно не забывать про розу ветров, говорить о том, что жилье находится в зоне поражения сложно», – отметил он и ещё раз подчеркнул, что каждый год ведется мониторинг и в Пскове, и в Порхове, в Палкино и на других полигонах.

Представитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметил, что метеоцентра нет мобильного оборудования, которое позволило бы исследовать воздух вблизи псковского полигона ТКО, для этого нужна передвижная лаборатория. Андрей Белов добавил, что в Санкт-Петербурге есть хороший пример: два автомобильных передвижных поста, которые в режиме онлайн передают информацию.