Первый этап соревнований по бегу PRO SPORT в рамках проекта #Команда2018 будет бесплатным для участников

16:15, 19 апреля 2018, ПАИ

Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018», проводящихся в рамках проекта #Команда2018, будет бесплатным для участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Регистрация участников продолжается на сайте www.prosport60.ru. «Количество мест в каждой группе ограничено! И да, Вас ждёт нереально КРУТОЙ круг по центральным улицам города!» - отмечают организаторы.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября 2018 года.