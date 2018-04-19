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Общество

Армен Мнацаканян: Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018

Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018, заявил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Армена Мнацаканяна, в адрес врио губернатора области Михаила Ведерникова поступило обращение от благотворительного общества «Адреса милосердия» с просьбой о помощи в реализации волонтёрсткого проекта на территории Псковской области. Проект «Срочно требуются внуки» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Проект направлен на развитие волонтерства в отношении людей старшего возраста и оказание адресной волонтерской помощи одиноким пожилым людям в Псковской, Тверской, Рязанской и Тульской областях. Эти регионы выбраны, так как партнёрская организация «Старость в радость» реализует совместно с региональной властью проекты по совершенствованию системы социальной помощи пожилым людям», - уточнил Армен Мнацаканян.

Напомним, соглашение между администрацией Псковской области и Благотворительным фондом помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость» заключено в июне 2017 года. Оно подразумевает сотрудничество и взаимодействие в проектах, направленных на улучшение качества предоставления социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам.

«Проект очень важный и то, что мы говорим о нём накануне 9 Мая имеет особое значение, потому что наших стариках, о ветеранах мы должны помнить каждый день. Проект легко может и должен стать частью #Команды2018, к тому же Михаил Ведерников неоднократно говорил о взаимодейтствии и поколений», - подытожил Армен Мнацаканян.

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