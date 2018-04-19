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Общество

Первые субботники по уборке городских дворов и улиц прошли в Пскове

В рамках объявленного городского месячника по уборке от мусора городских территорий в Пскове прошли первые субботники, проведенные силами жителей и работников различных организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На уборку от прошлогоднего мусора по собственной инициативе вышло около 20 псковичей, проживающих в доме 10 на улице Леона Поземского. Несмотря на дождливую погоду от опавшей листвы, веток и другого мусора была убрана дворовая и прилегающие территории.

Как отметила руководитель инициативной группы Ольга Савицкая, отдел благоустройства Управления городского хозяйства администрации города Пскова предоставил большую часть уборочного инвентаря, который был подвезен в точно назначенное время. УГХ взяло на себя также и организацию работ по вывозу мусора.

В рамках месячника по уборке Пскова сегодня были приведены в порядок ещё несколько участков городской территории. Так, в Корытовском лесу  трудились порядка 40 сотрудников ГБОУ ЦЛП «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения». Они собрали пластиковые пакеты и бутылки, алюминиевые банки и другой бытовой мусор, с помощью граблей убрали сухую траву, складывая все это в мешки.

На этой неделе субботники продолжатся ещё в нескольких районах города. На весеннюю уборку Пскова выйдут работники АО «Авар», Управления ФСИН по Псковской области. Кроме того, силами инициативных псковичей и депутатов Псковской городской Думы будут убраны территории на улицах Отрадная и Луговая, Инженерная и Советская (Романовская горка) пляж набережной р. Великой, территория вдоль Ленинградского шоссе и Военного городка-3.

Как напомнили в пресс-службе, в настоящее время в Пскове проходит традиционный месячник по уборке города. Для того чтобы принять участие в весеннем месячнике необходимо подать заявку в Управление городского хозяйства Администрации Пскова (УГХ) по электронному адресу ob845@mail.ru, позвонить по контактному номеру телефона 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6. 

В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, указать количество человек, желающих принять участие в уборке территории, дату, время и место проведения субботника.

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