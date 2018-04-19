Андрей Белов назвал полезным обсуждение мониторинга экологической ситуации в Псковской области в формате круглого стола

17:40, 19 апреля 2018, ПАИ

Директор филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Псковской области Андрей Белов назвал полезным обсуждение мониторинга природных ресурсов и экологической ситуации в Псковской области. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации прошедший 19 апреля круглый стол по данной теме.

Андрей Белов уверен, что это послужит дополнительным толчком развития мониторинга экологической ситуации в целом. Он напомнил, что мероприятие такого формата проходит впервые и отметил важность того, что были собраны все ведомства и состоялся обмен мнениями специалистов, в том числе по смежным темам. «В таком формате мероприятия будут полезны», - уверен директор филиала ЦЛАТИ.

Он добавил, что оценка экологической ситуации на территории региона будет дана на основании доклада, который до 1 июня будет подписан врио губернатора Михаилом Ведерниковым. «Там свежие цифры. Точнее, чем в этом докладе, вряд ли кто-то может сказать», - подчеркнул Андрей Белов. Он пояснил, что доклад будет подготовлен на основании статистических данных, сведений контролирующих органов, отражающих действительность.