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Общество

В майские праздники аварийно-диспетчерские службы Пскова будут работать в режиме повышенной готовности

В майские праздники аварийно-диспетчерские службы Пскова будут работать в режиме повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Подготовка к праздникам обсуждалась на рабочем совещании с управляющими организациями Пскова, посвященном, в том числе, вопросам планирования деятельности на 2018 год, которое состоялось 19 апреля. Кроме того, участники совещания обсудили комментарии к Приказу Минстроя РФ «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений» и проведению весенних осмотров зданий и сооружений.

В заседании приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас, начальник инспекции государственного жилищного надзора Светлана Медведева, представители управляющих компаний, а также руководители и представители предприятий МП Пскова «Горводоканал», «Псковские тепловые сети», ООО «Расчетный центр города Пскова», ООО «АСПО», МКУ «Служба благоустройства города».

Антон Ляугминас проинформировал участников рабочего совещания о том, что особое внимание в период подготовки к майским праздникам нужно уделить уборке мест проведения массовых мероприятий, участков, где размещены памятные доски. Также до участников совещания было доведено распоряжение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с возможными неблагоприятными метеоусловиями в весенне-летний период.

Согласно документу Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит определить места поваленных и санированных деревьев, привлечь в случае необходимости для ликвидации последствий ЧС необходимую технику, находящуюся в распоряжении управляющих компаний. Ряд мероприятий по закреплению рекламных щитов, готовности к быстрому реагированию и оперативному информированию касается соответствующих организаций и коммунально-энергетических сетей. На период майских праздников утвержден график дежурств. 

Также на рабочем заседании поздравили с юбилеем директора управляющей компании «Сервис» Нину Краснову. Грамоту и цветы она получила из рук  Сергея Гаврилова.

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