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Общество

Завершились финальные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Пскове

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 19 апреля, завершились городские финальные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в зачет спартакиады «Школьные игры», в которых участвовали команды учащихся общеобразовательных учреждений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что сам турнир имеет статус всероссийского. В него входят бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, метание мяча и смешанная эстафета. Завершившиеся соревнования являются отборочным этапом для участия во Всероссийских соревнованиях. По словам директора МБУ ДО ДООСЦ «Юность», Александра Камезина первенство проводится с целью привлечения учащихся к занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений Пскова.

Как напомнили в пресс-службе, целью подобных турниров является развитие легкой атлетики в Российской Федерации, а также привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Одной из задач подобных турниров является также выявление юных талантливых спортсменов на территории всей страны.

Соревнования проводятся в три этапа: первый этап - внутришкольный (проводится среди обучающихся образовательной организации); второй этап - городские соревнования (принимают участие победители и призеры I этапа); третий этап - финальные областные соревнования проводятся среди команд - победителей.

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